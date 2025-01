MI-segítők jönnek a PUBG-be

A PUBG az NVIDIA ACE generatív AI által működtetett nem játékos karakterekkel bővül, ezeket Co-Playable Characters-nek nevezik és valós idejű beszélgetéseket folytathatnak velünk, sőt a stratégiájukat és játékmenetüket is hozzánk igazítják.

Számos játék támaszkodott már a mesterséges intelligenciára, de ezek közül egyik sem tudta teljesen visszaadni az emberrel való játék valódi érzését. Az Nvidia most egy teljesen új típusú mesterséges intelligenciával rendelkező társat, illetve technológiát mutatott be a CES 2025-ön.hozzánk, tudja majd követni a céljainkat és segíteni különböző feladatokban, pl. dropok kifosztásában, járművek vezetésében. A leleplező trailer szerint a mesterséges intelligencia képes kommunikálni a játékossal, figyelmeztetni, ha ellenséget észlel és követi az utasításokat.Az Nvidia ACE technológiáját más játékokban, például a Naraka: Bladepoint-ban és az inZOI-ban is hasnzálni fogják. A kiadó még nem pontosította, hogy mikor kezdi meg ezeknek a karaktereknek a bevezetését.

