Mintegy 25 év után távozik a Ubisofttól a Mario + Rabbids kreatív igazgatója

Ismét hatalmas veszteséget kell elkönyvelnie a Ubisoft csapatának, lévén Davide Soliani bejelentette távozását a brigádból, amivel egy újabb talentumot veszítettek el a franciák, de ez még messze nem minden.

Soliani ugyanisés több mint 10 éve kapta meg a Mario + Rabbids-sorozat kreatív igazgatói tisztségét, most azonban úgy döntött, hogy elhagyja a Ubisoftot azért, hogy új kalandba vágjon, de egyelőre semmi többet nem tud erről elmondani rajongóinak.Soliani távozása önmagában is rossz hír, de még egy fontos dologra következtethetünk még belőle, történetesen arra, hogy a Mario + Rabbids franchise teljesen halott, és kreatív igazgató nélkül egy ideig nem is nagyon várható feltámadás.