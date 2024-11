Mintegy 17 új játékkal bővül jövő héten a PS Plus

A Sony bejelentette, hogy milyen játékokkal bővül novemberben a PS Plus kínálata azoknak, akik PS Plus Extra és Premium előfizetők, hiszen esetükben november 19-én mintegy 17 új játék csatlakozik a sorhoz.

Mondhatjuk bátran, hogy a Sony igencsak kitett magáért ebben a hónapban, hiszen olyan címekkel bővült a lista, mint a GTA 5, a Dying Light 2 vagy a Like a Dragon: Ishin, de inkább mutatjuk mindkét teljes listát, hogy ti magatok is tudjatok böngészni:Grand Theft Auto V (PS5, PS4)Dying Light 2 (PS5, PS4)Like a Dragon: Ishin (PS5, PS4)MotoGP 24 (PS5, PS4)The Sims 4: Island Living (PS4)Digimon Survive (PS4)Overcooked: All You Can Eat (PS5, PS4)Stick Fight: The Game (PS4)Clash: Artifacts of Chaos (PS5, PS4)Killer Frequency (PS5, PS4)Hungry Shark World (PS4)Chivalry II (PS5, PS4)Synapse (PSVR2)Blood Omen: Legacy of Kain (PS5, PS4)Blood Omen 2 (PS5, PS4)Resistance: Fall of Man (Streaming Only)Resistance 2 (Streaming Only)