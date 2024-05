Minecraft animációs sorozat készül a Netflixnél

A Minecraft idén ünnepli tizenötödik születésnapját és a szép évfordulóhoz kapcsolódóan a Netflix és a Mojang Studios bejelentette, hogy animációs sorozatot készítenek az ikonikus sandbox játék alapján.

A két fél közlése szerint aalapul és "a Minecraft világát új megvilágításban mutatja be". Hogy ez pontosan mit is jelent, azt valószínűleg a sorozat indulása előtt fogjuk megtudni, amikor elkezdik kiadni az előzeteseket és a trailereket.A számítógépes grafikával animált sorozatot a kanadai WildBrain stúdió készíti, amely a Carmen, a mestertolvaj és a Sonic Prime című Netflix animációs műsorok mögött is állt. Közben várhatjuk a Minecraftos élőszereplős mozifilmet is, amelynek forgatása április közepén ért véget.

Nézd nagyban ezt a videót!