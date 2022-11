Mindössze két hónappal a felvásárlás után bezárja a Square Enix Montrealt az Embracer Group

Túlzás nélkül egy életre megutáltatja magát most a játékosokkal az Embracer Group csapata, akik mindössze két hónappal ezelőtt mintegy 300 millió dollárért felvásárolták a Square Enix valamennyi nyugati stúdióját.

Hozzájuk került a Crystal Dynamics, az Eidos Montreal, de a Square Enix Montreal is, méghozzá olyan projektekkel, mint a Deus Ex, a Thief, a Legacy of Kain és a Tomb Raider, azonban a Bloomberg jelentése szerint alig két hónappal a bekebelezés utánA Hitman Go, a Lara Croft Go és a Deus Ex Go fejlesztői éppen a közelmúltban hagyták el régi nevüket és kezdték el Onomaként hívni magukat, azonban a jövőben nem számolhatunk velük, méghozzá a mobilos érintettség miatt, hiszen az Embracer Group a jövőben csak PC-s és konzolos fejlesztésekkel szeretne foglalkozni.Az indok logikátlan, hiszen a csapatnak ebben is volt érdekeltsége, az elméleti tudásról nem is beszélve - erre utal, hogy az Onoma néhány munkatársa az Eidos Montrealban folytatja a munkát.