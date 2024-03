Mindössze 63 éves korában elhunyt Mutsumi Inomata, a Tales of-sorozat karakter dizájnere

Hivatalos Twitter-csatornáján keresztül érkezett a hír, hogy mindössze 63 éves korában elhunyt Mutsumi Inomata, aki a japán játékfejlesztés egyik ikonikus neve volt és a Tales of-sorozat karakterei miatt ismerték a legtöbben.

Az illusztrátor a bejegyzés tanúsága szerint március 10-én hunyt el, azonban a halál okát nem osztották meg a nagy nyilvánossággal, csak azt, hogy hatalmas veszteség érte ezzel a japán szcénát, hiszen Inomata még nagyon sok projekten dolgozhatott volna a jövőben.Olyan játékok köthetők a nevéhez, mint a Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth, Tales of the Tempest, Tales of Innocence, Tales of Hearts, Tales of Graces, Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria, Tales of Berseria és a Tales of Crestoria, de, így a Windaria, a Plawres Sanshiro, a Future GPX Cyber Formula vagy a Brain Powerd karakterei az ő kezei között születtek meg.