Mindössze 10 perc alatt elérte célját a Cyberpunk 2077: The Board Game közösségi kampánya

Egy izgalmas Cyberpunk 2077 társasjáték kapcsán indult közösségi kalapozás a Gamefoundon keresztül, ahol még magukat a készítőket is meglepte, hogy milyen gyorsan sikerült összegyűjteniük a kitűzött összeget.

A Go On Board ugyanis 100 ezer dollárt akart begyűjteni a Cyberpunk 2077: The Board Game elkészítésére, ezt az összeget azonban mindössze 10 perc alatt elérte a kampány, sőt mi több, hírünk írásának időpontjában már vészesen robog az 1,9 millió (!) dollár irányába, és mivel 16 nap van még hátra a kampányból,Ha te is támogatnád a Cyberpunk 2077 társasjátékot, IDE KATTINTVA megteheted, illetve ugyanitt láthatsz is róla néhány tervezetet, amelyek alapján igencsak nagyszerű, vérbeli rajongóbarát dolog születik a háttérben.

