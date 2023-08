Minden idők legrosszabb játéka lett a Steamen az Overwatch 2

Nem tudtak kibékülni a rajongók a Steaman az Overwatch 2 -vel, ami végre megjelent a platformon, és bár számos változás indult el hozzá, arra talán még a Blizzard sem gondolt, hogy ekkora negatív kampány indul útnak hozzá.

Az elégedetlen gamer pedig a legrosszabb gamer, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a Steamen elérhető Hall of Shame szégyenfalon az Overwatch 2 rögtön az első helyre ugrott, és ezáltal minden idők legrosszabb videojátékává vált a platformon.Mindezt ráadásul rengeteg értékelés társaságában, hiszen hírünk írásának időpontjában, noha ennek ellenére a játékosok száma így is nagyon szépen alakul, volt időszak, amikor 50 ezernél is többen voltak egy időben a szervereken.