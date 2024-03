Mi lehetünk a jégkorong urai az érkező Goons: Legends & Mayhem-ben

Április 11-től nem szokványos módon, jégkorong bajnokságra invitál minket a Goons: Legends & Mayhem című játék, amelyben varázslók, lovagok és egyéb képzeletbeli lények küzdelmének lehetünk részesei.

A játékban helyet kap majd egy singleplayer kampány mód és több multiplayer alapú lehetőség is, amelyekben barátaink oldalán más játékosok ellen mérkőzhetünk meg. A fejlesztők ígérete szerint ezen általuk fejlesztett projekt. Felröppent továbbá a Nintendo Switch-re való megjelenés lehetősége is, de erről további konkrét információt egyelőre nem közöltek a "gameszkó" készítői, sem maga a kiadó.Érdemes lesz tehát beírni a naptárunkba az április 11-ét, hiszen egy minden téren fun alapú mókás kalandban lehet részünk, ha benevezünk a Goons: Legends & Mayhem-re. Ne feledjétek továbbá megnézni a lentebb található videós kedvcsinálót is, amely a megjelenési dátum bejelentésének tiszteletére készült.

