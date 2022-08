Méretarányos Mjölnirrel érkezhet a God of War: Ragnarök gyűjtői kiadása

Nagyon izgalmas részlet látta meg a napvilágot a God of War: Ragnarök kapcsán, lévén egy szivárgásnak köszönhetően megtudtuk, hogy mit pakoltak a játék gyűjtői kiadásába - pontosabban kiadásaiba.

Merthogy Tom Henderson, egy ismert iparági szivárogtató szerint kétféle speciális kiadás is érkezhet majd a játékhoz, azonban bármelyiket is választjuk majd, a legnagyobb attrakció ugyanaz lesz benne, ennek megfelelőenA két gyűjtői kiadás a hírek szerint a Collectors Edition és a Jotnar Edition néven kerülnek majd forgalomba, és bár pontos tartalmi felosztásuk még nem ismert, de az biztos, hogy találunk még valamelyikben térképet, kitűzőket és digitális extrákat is. Izgatottan várjuk a további részleteket!