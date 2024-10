Menő Indiana Jones-témájú Series X-szel jelentkezett a Bethesda

Ahogy közeledik az Indiana Jones and the Great Circle megjelenése, a Bethesda egy menő, egyedi konzolt dobott össze, nagy, aranyszínű, és egy bőrhatású kontroller is jár hozzá - néhány szerencsés pedig megszerezheti.





A konzol egyés sajnos akkor sem tudnánk megvenni, ha szeretnénk. Azonban személyesen és online is van lehetőségünk arra, hogy megpróbáljuk megnyerni az egyik ilyen konzolcsomagot.Aki szeretne beszállni a versenybe, az vagy ellátogat a Microsoft Experience Centerbe Londonban, Sydneyben, vagy New Yorkban és "megoldhatja a rejtvényt" november 12-től január 6-ig; vagy várhat "egy újabb esélyre a Bethesda közösségi csatornáin keresztül" - valószínűleg szintén ebben a dátumtartományban.