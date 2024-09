Megvan, mikor nyithatjuk meg kiállításunkat a Two Point Museumban

A Two Point Studios és a SEGA Europe megjelenési dátummal szolgált a Two Point Museum hoz, amely PC-n, PlayStation 5-ön és Xbox Series X|S-en debütál, ráadásul a Series S kivételével (értelemszerűen) dobozos kiadást is kap.

A Two Point Hospital és a Two Point Campus alkotóitól érkező Two Point Museum egy új szemléletű menedzsment szimulátor, melyben álmaink múzeumát hozhatjuk létre, miközben figyelünk a látogatók visszajelzéseire is. A játék, a dizájnért felelős vezető, Ben Huskins szerint addig még több témát, kiállítást, leletet és műtárgyat jelentenek be.Az előrendelés indulásával a Two Point Studios bejelentette az Explorer Editiont, amely dzsungel-témájú helyszíneket ad, illetve hozzáférést a múzeumi kihívásokhoz is, melyek teljesítésével különleges dekoratív és játékmenetet segítő tárgyak oldhatók fel. Sőt, az előrendelők Sonic-témájú tárgyakat kapnak: egyenruhákat, tapétát, padlót, szobrokat, plüssöket a szuvenírboltba.

