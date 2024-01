A Horizon: Zero Dawn folytatását 2022 elején PS5-exkluzívként indították útjára és tavaly ősszel kiderült , hogy PC-re is elhozzák Aloy kalandjait - ma közölték, hogy a Horizon: Forbidden West mikor érkezik erre a platformra.

A Sony és a Guerrilla szeptemberben mutatta be a Complete Editiont PS5-ön, amely a főjátékot és a Burning Shorest is tartalmazza. A játék legújabb trailere most újabb információkkal szolgál a közelgő PC-s verzióról, így például számos grafikai frissítést tartalmaz.Teljes DualSense-támogatásra is készülhetünk, unlocked framerate lehetőséggel és közvetlen tárhely támogatással. A trailer a Horizon: Forbidden West megjelenési dátumának megerősítésével zárul:

