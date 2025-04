Megtudtuk, hogy mivel bővül 2025-ben a Diablo IV, sőt jövőre újabb kiegészítő is várható

A Blizzard bemutatta 2025-ös terveit a Diablo IV kapcsán, merthogy egész évben, sőt még jövőre is szeretnék teljes mellszélességgel támogagni a játékot, és a rajongók legnagyobb örömére izgalmas dolgok érkeznek.





Mint köztudott, áprilisban még a Witchcraft eseménysorozat tart, de április és júlis között indul a, ami a kétéves évforduló mellett új IP kollaborációt, extra küldetéseket, aktivitásokat és egy petet is magával hoz, majd július és szeptember között arészeként még több küldetés, Dungeon Escalation és egy extra pet bővíti a kínálatot.Az év utolsó eseménye szeptember és december között azlesz, amelyben a káosz erőihez kapcsolódó küldetések, a pokoli hordákra koncentráló frissítés és egy új IP kollaboráció is várható, de a Blizzard kikacsintott már 2026-ra is, amely egy új kiegészítő mellett friss ranking rendszerrel és ranglistákkal kecsegtet majd.