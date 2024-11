Megtérültek az Alan Wake 2 költségei

Amikor tavaly október 27-én megjelent, az Alan Wake 2 azonnal sikert aratott és az év egyik legjobb játéka lett, de a pozitív fogadtatás ellenére a Remedy nehezen hozta vissza a cím költségeit.

Augusztusban egy pénzügyi jelentésben megjegyezték, hogy a játék még mindig azon dolgozik, hogy visszaszerezze az eredeti fejlesztési és marketingköltségeket. A pénteki napon azonban már jó hírek jöttek ezzel kapcsolatban: a 2024. január-szeptemberi pénzügyi ellenőrzés részeként a Remedy azt írta, hogy "".A The Lake House kiegészítő, az Alan Wake 2 utolsó DLC-je, valamint a fizikai kiadás is alig több mint egy hete jelent meg - így könnyen elképzelhető, hogy a játék ezeknek a kiadásoknak a hatására váltott át nyereségessé. A jelentésben az is olvasható, hogy a Control és az Alan Wake franchise-oknak a növelése és bővítése kulcsfontosságú lesz a jövőjük szempontjából.