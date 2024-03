Azt hittük, hogy egy kicsit jobban elosztja a Square Enix a Final Fantasy VII Rebirth -höz készült videósorozat megjelenését, azonban dacára annak, hogy elhúzták volna egy hónaposra, inkább egyben kiszórták az egészet.

Ennek köszönhetően most lehetőséget kapunk egyben megtekinteni a dokumentumfilmnek is betudható széria mind a négy epizódját, amely Inside Final Fantasy VII Rebirth címmel, akik minden fontos részletet elmondanak a játék hátteréről.Ha te is beszélsz angolul és szívesen ismerkednél a Final Fantasy VII Rebirth sajátosságaival, akkor itt a remek alkalom, az alábbiakban beszúrtuk a videósorozat egyben kiadott darabkáit.

