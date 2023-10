Megtekinthető a The Lord of the Rings: Return to Moria nyitójelenete

Napokon belül megjelenik a legújabb Gyűrűk Ura-játék, ami The Lord of the Rings: Return to Moria címmel ezúttal a törpöket állítja a főszerepbe, és mivel közel a premier, a készítők bemutatták az alkotás látványos nyitójelenetét.

Ez alapján nagyon alapos munkát kapunk a Free Range Games és a North Beach Games alkotásától, elég csak arra gondolni, hogy a túlélésre koncentráló videojátékban közreműködött Peter Jakcon, az eredeti filmtrilógia nyelvésze, valamint John Rhys-Davies is, aki Gimli eredeti szinkronhangja volt.Alaposságból és hangulatból tehát nem lesz hiány a The Lord of the Rings: Return to Moria berkein belül, ami várhatóanPC-re és PS5-re, de jövőre Xbox Series X/S-re is beroboghat majd.

