A már-már eltúlzott mennyiségű karakterbemutatót követően alig vártuk, hogy a Bandai Namco és a Tamsoft eljuttassa a célba a Bleach: Rebirth of Souls című videojátékot, amihez most bemutatták a nyitójelenetet.

Ez már az utolsó hajrá a cél előtt, és bár a nyitójelenettől egy kicsit többet vártunk, a hangulata ott van a porondon, sőt a dalválasztás is megtámogatja ezt, hiszen Bleach: Rebirth of Souls március 21-én, azaz mához képest 10 napora jelenik meg PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is, a készítőket ismerve azonban addig még biztosan hallunk felőle - legalább naponta egyszer.

