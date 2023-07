Megtalálták a God Of War Jötnar szentélyét a valóságban

Akik játszottak a 2018-as God of Warral és annak folytatásával, a God of War Ragnarökkel, azoknak egy rajongó felfedezése valószínűleg szép emlékeket fog felidézni, ugyanis az erdőben egy igazán különleges műalkotásra bukkant.





A 2018-as God of War arra összpontosított, hogy Atreus félig Jötnar, így a szentélyek fontos részletet jelentettek az apa és fia történetében. Egy skót erdőben sétálva egy Reddit-felhasználó, Szyger talált egy fatáblát, amely borzasztóan ismerősnek tűnt számára, közelebbről kiderült, hogy valójában egy gyönyörű műalkotásról van szó.Az alkotás, a faművészetnek ezt a különleges ágát triptichonnak nevezzük, amelyet történelmileg sok különböző kultúrában használtak fontos történetek ábrázolására. Szyger megosztott néhány képet a God of War subredditen , és máris sok rajongó kommentben osztotta meg izgatottságát egy ilyen klassz felfedezés miatt.Voltak, akik még a tábla helyét is megkérdezték, mondván, hogy ők még sosem láttak ilyet, pedig ők is Skóciában élnek. Ez a műalkotás biztosan nemrég készült, hiszen remek állapotban van, annak idején az északi csapatok Skóciába is eljutottak és az ősi északi befolyás Skóciában generációkon keresztül élt.