Megszűnik az egykor ígéretes Wolcen című Diablo-klón támogatása és multija

2020 februárjában, amikor a Diablo IV-et még csak pár hónapja jelentették be, a Path of Exile 2 még csak ötletként merült fel, a Wolcen: Lords of Mayhem korai hozzáféréssel próbálta megvetni a lábát az ARPG-k között.

Osztálykorlátozások nélkül, gyönyörű felfedezésre váró világgal érkezett a Wolcen négy évvel ezelőtt, ami nagyon ígéretesnek tűnt. De a hibák, a technikai problémák és az egyensúlyi gondok miatt olyan nehéz helyzetbe került, amelyből nem tudott kilábalni és úgy tűnik, hogy már nem is fog.A csapat tájékoztatása szerint a Wolcenfunkciót, ezen felül a játék további fejlesztését és támogatását is leállítják. Hozzátették, hogy az elkötelezettségük ellenére olyan falakba ütköztek, "amelyek megakadályozzák a további fejlesztéseket a meglévő keretek között."Ugyanakkor a Wolcen továbbra is elérhető lesz egyjátékos módban és új, tartósan csökkentett áron vásárolhatjuk majd meg.