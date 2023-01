Megszűnik a Friday the 13th: Killer Puzzle, de addig ingyen letölthető lett

Nem sikerült megállapodnia a Blue Wizard csapatának a Péntek 13 jogtulajdonosával a Friday the 13th: Killer Puzzle videojáték kapcsán, így szomorúan jelentették be, hogy a játék már csak korlátozott ideig maradhat fenn az egyes platformokon.

Mindez pedig sajnálatos módon nem a távoli jövő, a hírek szerint ugyanis a Friday the 13th: Killer Puzzle-t, ezért úgy határoztak, hogy az utolsó néhány napra legalább ingyen letölthetővé teszik azt az emberek számára.Így, ha korábban kimaradt volna, a Steamről most ingyen letöltheted magadnak a Friday the 13th: Killer Puzzle-t, és egy hétig még próbálgathatod a Péntek 13 franchise alapján készült alkotást, ami a maga nemében kifejezetten népszerű volt.