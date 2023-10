Megnövekedett a Cities: Skylines II gépigénye, de aggodalomra még semmi ok

A Colossal Order gyakorlatilag az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy mégsem tartja magát a korábban bejelentett Cities: Skylines II gépigényhez, inkább módosítanak rajta egy kicsikét, amitől nem kell azonnal megijedni.

Éppen ellenkezőleg, hiszen leginkább csak a grafikus kártya igénye kapcsán találkozhatunk változással, szóval aki PC-re szeretné beszerezni magának a játékot, az a most kiadott gépigényhez viszonyítson, ami az alábbiakban is olvasható. Cities: Skylines II egyébiránt október 24-én érkezik PC-re, majd jövő tavasszal PS5-re és Xbox Series X/S-re is beroboghat.OS: Windows 10 64-bitCPU: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 2600XRAM: 8 GBGPU: Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB)OS: Windows 10 64-bit vagy 11CPU: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800XRAM: 16 GBGPU: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB)