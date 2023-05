A Bloober Team és az Anshar Studios két nagyszerű dolgot is hoztak nekünk a Layers of Fear -ről, így egy nagyszerű hír mellett egy olyan látnivalót kaptunk, mely garantáltan mindenkit meggyőz majd, ha szereti a horrort.

Az alábbiakban ugyanis megtekinthető a Layers of Fear elképesztő látványvilággal kecsegtető és roppant hangulatos intrója, ami csak egy cinematic felvétel, de így is olyan atmoszférát tár elénk, hogy ha csak negyede lesz a játékmenetben, mi már nagyon boldogok leszünk.Mint köztudott, a Layers of Fear végleges változata valamikor júniusban jelenik majd meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, de nagyszerű hír, hogy

