Megmutatta magát mozgásban a Forspoken: In Tanta We Trust

Bár sokan még mindig meglepődhetnek rajta, hogy az orbitális bukás után van kedve kiegészítőkkel bohóckodnia a Square Enix-nek, de megmutatta magát végre mozgásban is a Forspoken első bővítménye.

Az In Tanta We Trust címre keresztelt bővítmény biztosan nem szenved majd hiányt a harcból, sőt a kooperatív élményekből sem, a bugyuta dialógusokból azonban ezúttal mintha visszavettek volna egy kicsit az alkotók, de azért a trailer utolsó pillanataiban kiderül, hogy teljesen nem kerültek ki a játékból.A DLC csomag várhatóan, akik egy újabb sztoriszálat és még némi friss játékelemet is találhatnak benne, de a Forspoken renoméját ezzel már aligha tudják majd megmenteni az alkotók.

Nézd nagyban ezt a videót!