Megmutatta magát mozgásban a F1 23, júniusban már érkezik is

A Codemasters előhozakodott végre a F1 23 első hivatalos kedvcsinálójával, aminek köszönhetően gyakorlatilag mindent megtudtunk a száguldó cirkusz érkező legújabb kivetüléséről, sőt még a megjelenési dátumról is lehullt a lepel.

Kiderült ugyanis, hogy a tervek szerint június 16-án szerezhetjük be a játékot PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is, melyben több újítás is várható, így például bekerül a Las Vegas Street Circuit, valamint a Losail International Circuit pálya, visszatérnek a piros zászlók, de az előző részből kimaradt Braking Point játékmód is visszatér.Sőt,, amiben Aiden Jackon és Devon Butler kapták a főszerepet, amibe egy érdekes és izgalmas családi drámát is beleszőttek a készítők, ha tehát a céltalan körözgetés mellett szeretjük a szappanoperát, akkor ezt az igényünket is kielégíti majd a játék.

