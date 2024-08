Megmutatta magát mozgás közben a Splitgate 2

A Splitgate 2 friss játékmenet előzetese megmutatja, hogy az aréna shooter ötlete portálokkal kiegészítve még mindig vad és érdekes koncepció, ezen kívül bemutattak három új osztályt is a több mint 4 perces videóban.

Az első Splitgate: Arena Warfare 2019-ben nagyot szólt, a csapat alig tudta fenntartani a szervereket. Végül a támogatást 2022-ben leállították , így a fejlesztők fel tudták pörgetni azt, amit ma már Splitgate 2 címen ismerünk.A lövöldét év elején jelentették be, tegnap pedig megjött az első gameplay trailer, amelyben néhány streamert is láthatunk, amint a Splitgate 2 harcáról, az eredeti Splitgatetől való megkülönböztetéséről és a három új kasztról mesélnek.Olybá tűnik, a, a streamerek a gyorsabb tempójú mozgást is megjegyezték. Kiemelték a mérkőzések változatosságát is, olyan képességekkel és segéderőkkelvel, mint a telepíthető pajzs és az önerősítő stimulánsok.

