Megmutatta magát mozgás közben a Sherlock Holmes: The Awakened remake

A Frogwares csapata egy hangulatos előzetest adott ki a korábbi Sherlock Holmes játékuk újrakevert változatához, a Sherlock Holmes: The Awakened címre hallgató nyomozós kalandhoz, amiben a megjelenési dátumról is lehullt végre a lepel.

Az 1884-ben játszódó Sherlock Holmes epizódban ifjú detektívünk különféle eltűnések után nyomoz, a szálak pedig elvezetik őt a sötét és baljós Cthulhu szektához. A Sherlock Holmes: The Awakened nem csak a Lovecraft crossover miatt érdekes, a történet során arra is választ kapunk majd, hogyan vált Sherlockból és Watsonból a világhírű nyomozó páros.A 2008-as epizód Unreal Engine 4 grafikus motor alatt újul majd meg,Érdekesség, hogy az eredeti történet is bővülni fog további epizódokkal, mellékküldetésekkel az újrakevert epizódban, a nyomozás során változatos helyszíneket, többke között a Baker Street-i vagányokat és a veszedelmekkel teli louisianai mocsarakat is be fogjuk járni. Sherlock Holmes: The Awakened PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re fog érkezni 2023-ban, a Kickstarter kampány pedig hivatalosan is elindult a játékhoz, szóval bárki beszállhat a projekt támogatásába.

