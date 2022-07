Megmutatta magát mozgás közben a Deadrop, Dr Disrespect lövöldözős játéka

A népszerű videojáték-streamer, Dr Disrespect készülőben lévő FPS játékáról még nem tudunk sok mindent, most viszont egy rövidke videóban megnézhetjük, hogyan is fog kinézni a Deadrop névre hallgató multiplayer shooter.

Here's another gameplay clip in a different firing range. #DEADROP pic.twitter.com/odT5QHYtFp ? Okami Games (@Okami13_) July 30, 2022

Dr Disrespect számára korántsem ismeretlen a játékfejlesztő terep, hiszen korábban a Sledgehammer Games közösségi menedzsereként tevékenykedett, valamint a Call of Duty: Advanced Warfare Level dizájnereként különféle többjátékos térképek létrehozásában segédkezett.A játékfejlesztő stúdiójában, a Midnight Society-ben olyan nevek tűnnek fel, mint Darren Bacon (Halo Infinite, Halo 5, Destiny), Jim Gray (Call of Duty: Advanced Warfare) és Alex Fennell (Halo Infinte, The Elder Scrolls: Online).A stúdió első játéka egy igencsak érdekes felütéssel indít:. A megmaradt városok amolyan önálló államokként a sztratoszférából nyerik ki a különféle szennyező anyagokat, amiből űrszemetet (sicc!) állítanak elő, ami a játék nyersanyaga.Az erőforrásokért persze különféle frakciók versengenek: az egyik ilyen a Skins, a másik a Syns, de vannak a Cleanerek, akik üzemeltetik ezeket a létesítményeket. A játékmenet lényege az lesz, hogy betörjünk ezekbe az épületekbe és minél több cuccot markoljunk fel, miközben más játékosok és különböző gépi ellenfelek vadásznak majd ránk.A Deadrop egy masszív PVP-orientált címnek ígérkezik, amiben nagy szerepet kap majd a vertikális mozgás és a rombolható környezet, köszönhetően az Unreal Engine 5 grafikus motornak.A játék közösségi finanszírozással készül, a támogatók hathetente kapnak majd dedikáltan új infókat a játékról, emellett egy egyedi karakter is jár nekik a támogatásukért cserébe, ami a játékbeli avatarként funkcionál majd.Jelenleg csak ez a rövidke gameplay anyag áll a rendelkezésünkre, további infókért érdemes ellátogatni a játék hivatalos oldalára