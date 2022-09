Megmutatta magát ismét mozgás közben a dinós lövölde, a Exoprimal

A Capcom kooperatív, különféle dinókat és exoskeleton páncélokat felvonultató programja ismét hallatott magáról, a friss előzetesben pedig a játék sztorijába és a különféle játékmechanikákba nézhettünk bele mélyebben.

A Tokyo Game Show során az Exoprimal is kapott egy vadiúj kedvcsinálót,. Kapásból láttunk vadiúj dinoszauruszokat, bemutatkozott a savas mérget köpő Dilophosaurus és a Carnotaurus, aki faltörő kosként rohan majd nekünk és öklel fel minket.Természetesen mi sem leszünk védtelenek a játékban, egy rakat Exoruha közül választhatunk majd. A Skywave egy támogató típus, amely képes repülni, gyógyítani, emellett lassítja az ellenfeleket. A szamurájos ihletésű modell, a Murasame pedig a katanájával, a Kiri-Ichimonjival fogja felaprítani a rakoncátlan őshüllőket.A páncéljainkat szabadon átalakíthatjuk, testreszabhatjuk majd a különféle kiegészítőkkel, az exoruhákat természetesen szabadon kidekorálhatjuk majd. A sztori is tartogat nem várt meglepetéseket, a rejtélyes Bikitoa szigeten keressük majd a válaszokat a dinók megjelenésére. Az Exoprimal PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series és PC-s platformokra érkezik majd 2023-ban.

Nézd nagyban ezt a videót!