Megmutatta magát a The Lords of the Fallen reboot

Bár nem igazán értjük, hogy miért nem lehet másik adni neki, a minap azonban megmutatta magát a 2013-as Lords of the Fallen régóta várt folytatása, ami valójában inkább egy reboot lesz a sorban.

Erre utal, hogy a játék neve sem változott sokat, The Lords of the Fallen név alatt kereshetjük majd a boltok polcain,mint az egyik első Dark Souls-klón újragondolását, ami korábban még a második résznek készült, időközben azonban módosultak a tervek, amit az első látnivaló alapján nem is bánunk annyira.A gamescom 2022 eseményen ugyanis kaptunk egy kedvcsinálót már a játékról, ami. Az alkotás megjelenési dátummal még nem rendelkezik, de az már bizonyos, hogy PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt beroboghat majd.

