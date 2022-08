Megmutatta magát a Knights of Honor II: Sovereign

A jelek szerint a Paradox Interactive mellett a THQ Nordic is szeretne belépni egy kicsit a hardcore stratégiák világába, aminek részeként elkészítik a 2004-es Knights of Honor folytatását.

Ez a hír önmagában már nem tekinthető újdonságnak, hiszen egy ideje pontosan tudunk a Knights of Honor II: Sovereign érkezéséről, azonban most végre meg is mutatta magát a játék, ami igencsak jónak ígérkezik, hiszen egyszerre képes kiszolgálni a valós idejű stratégiák, valamint az úgynevezett grand- vagy hardcore stratégiák kedvelőit.Aki nem hiszi el, az bátran utána járhat a dolognak az alábbi kedvcsinálóval, hiszen a kérdéses trailerből minden kiderül a játékmenet összetettségéről, amiben a diplomácia, a háborúskodás, a politika, az egyház és megannyi más tulajdonság is fontos szerepet kap a történelem mellett. Dátumokat és egyebeket ne is kérdezzetek, de a legfrissebb videó már felsorakozott:

