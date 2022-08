Megmutatta magát a készülő Dűne MMO tűlélőjáték

Még mindig nem rendelkezik hivatalos címmel és bővebb információkkal az a Funcom által készített Dune MMO túlélőjáték, amit már több mint három éve megszellőztettek a készítők, azonban a projekt most végre hallatott magáról.













Az utóbbi időben rendesen el vagyunk látva Dűne történetekkel, a mozivászon meghódítása után ismét reneszánszát éli a történet a videojátékok piacán is. Nemrégiben vált elérhetővé korai hozzáférésben a szintén Funcom által dédelgetett Dune: Spice Wars, azonban mostani hírünk alanya sötét ködbe vész.A cég grafikai művészei azonban most villantottak valamit, amit ők szerényen fan artnak neveznek, de nyilván nagy eséllyel a készülő játék képi világába nyerünk általa betekintést, hiszen a Harkonnenek - egész pontosan Nefud Harkonnen - igenRui Pereira 3D character artist szerepet tölt be a Funcomnál, ő osztotta meg az ArtStation oldalon munkáját, amelyen leginkább az 1984-es David Lynch féle filmre hasonlító hangulatot láthatunk.Hogy mikor és milyen platformokra érkezik a multiplayer nyitott világú túlélőjáték, és hogy egyáltalán mi lesz a címe, még nem tudjuk, de addig is beszéljenek a várható hangulatról a képek!