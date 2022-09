Meglepő, de olcsóbb lesz az Assassin's Creed Mirage, mint a mai játékok többsége

Túlzás nélkül meglepő lépésre szánta el magát a Ubisoft csapata az Assassin's Creed Mirage kapcsán, a francia kiadó ugyanis az előrendeléssel együtt felfedte a játék aktuális árcéduláját is.

Erre pedig kifejezetten meglepő számok kerültek, hiszen bár az újgenerációban teljesen normális, hogy egy újonnan a boltok polcaira kerülő címért cserébe 70 eurót kérnek - ami átszámítva már közel 30 ezer forint -, de az Assassin's Creed Mirage esetében, ami kifejezetten baráti.Még úgy is, hogy az euró árfolyama jelenleg az egekben van, de ennek ellenére is alig 20 ezer forint lesz így a játék, ami remélhetőleg a konzolos változatok esetén is érvényes marad, noha erről egyelőre még semmit sem hallhattunk a kiadó részéről.