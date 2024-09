Megkezdhetjük küldetésünket az okkult nácik ellen a Sumerian Sixben

A második világháború és a Harmadik Birodalom tematikájában egy lopakodósabb és taktikusabb megközelítést próbálhatunk ki a Devolver Digital és az Artificer most megjelent játékában, a Sumerian Six ben.

A természetfeletti erőket használó nácik ellen az Enigma csapatot vezethetjük, amelynek tagjai tudósok és az a feladatunk, hogy legyőzzük Hanz Kammler náci tábornokot. Hőseink erősek, de ha felfedezik őket, akkor elbánnak velük, a kalandot tíz fejezeten keresztül élvezhetjük.Ami a játékmenetet illeti,és a csapat képességeit kombinálva kell legyőzni az egyes helyszíneken leselkedő veszélyeket. A Sumerian Six PC-re jelent meg és több áruházban is megvásárolható, valamint még mindig elérhető egy ingyenes demó is azoknak, akik szeretnének kipróbálni, mielőtt elindulnának a komoly küldetésre.