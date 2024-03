A Sony Interactive Entertainment és a Team Ninja közös erővel bemutatták a napokon belül megjelenő Rise of the Ronin című exkluzív videojáték soron következő fejlesztői naplóját, ami alighanem az utolsó ilyen lett a sorban.

A több mint 7 perces videón maguk a készítők is megszólalnak arról, hogy miként sikerült egyszerre varázslatossá, tartalmassá és mégis történelmileg hűségessé tenni a játékot, ami egy egészen más korszakba repíti el majd a rajongókat, a főszerepben egy nyitott világú akció.kalandjátékkal.Ha már korábban is felkeltette a figyelmedet a Rise of the Ronin , miközben ne feledd: március 22-én, azaz most pénteken már érkezik is a PS5 exkluzivitásában.

