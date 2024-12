Megkapta utolsó kedvcsinálóját is a Marvel Rivals

Marvel Rivals vélhetően utolsó, a launch trailere megerősítette a 33 fős játékoskeret utolsó hőseit, köztük Rozsomákot, Squirrel Girlt, Köpenyt és Kardot, Vasökölt és a Fekete Özvegyet, akik elérhetőek lesznek az induláskor.

A Rivals elég nagy utat járt be az első leleplezése óta és egy egyértelműen Overwatch-klónként talán még azt is felülmúlhatja. Ebben sokat számíthat az, hogy kezdéskor harmincnál is több hős közül választhatunk és a legújabb trailernek köszönhetően végre tudjuk, kik az utolsó karakterek.A bemutatásokon kívül sajnos a trailer nagy része cinematic jellegű, így nem sokat mutat arról, hogy a hősök hogyan is fognak harcolni. A Marvel Rivals összes karaktere egyébként ingyenesen játszható lesz, szóval lesz

