Végre célegyenesbe ért a The Last of Us Part 1 fejlesztése, vagyis a játék készen áll a premierre, amihez most a készítők összetákolták az utolsó kedvcsinálót, ami igencsak látványosra sikeredett.

Olyannyira, hogy rengeteg jelenetet hirtelen fel sem ismerünk belőle, miközben azért nem árt óvatosan közelíteni hozzá, ha esetleg korábban nem ismertük volna az alkotást, hiszen launch trailer ide vagy oda, azért elég merész spoilerek is láthatók benne. The Last of Us Part 1 várhatóan, de a készítők külön kiemelték, hogy fejlesztés alatt áll már a PC-s változat is, tehát ezt sem kell sokáig nélkülözniük majd a rajongóknak.

Nézd nagyban ezt a videót!