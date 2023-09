Megkapta első új tartalmát a korai hozzáférésben futó Six Days in Fallujah FPS

A Victura és a Highwire Six Days in Fallujah című első személyű taktikai lövöldéje megkapta első új tartalmát, a frissítés néhány játékmenetet megváltoztató kiegészítést is tartalmaz és egy új módot is.

A Wargame című, így nem csak konkrét küldetéseket és feladatokat választhatunk, hanem számos harctéri körülményt is testre szabhatunk, például a napszakot, az időjárást, az épületek sűrűségét.A fáklyáknak is új értelme lesz, bár megvilágítják a műveleti területet éjszaka, figyelmeztetik a felkelőket, hogy a sötétben manőverezzenek. A legnagyobb fenyegetést már nem az MI ellenfelek jelentik, hanem a homokszemcsék, a por és a törmelék, valamint a heves szél okozta korlátozott látási viszonyok.Az új homokvihar a kommunikációs rendszerünket is megzavarja és ez is véletlenszerűen generálódik le. Ha ezek az újdonságokat nem lennének elegek, a legnehezebb körülmények mostantól minden küldetéshez választható opcióként elérhetőek, ami emeli a csata intenzitását.