Megkapta első trailerét a Minecraft mozi

A film, - amelynek hivatalos címe A Minecraft Movie - a népszerű videojátékon alapul, amelyről talán csak az nem hallott, aki barlangban élt, vagy az elmúlt 15 évben nem beszélt gamer gyermekkel.

A mozit Jared Hess (Nevetséges Napóleon) adaptálja a filmvászonra, a filmben szerepel Jason Momoa , Emma Meyers (Wednesday), Danielle Brooks (Orange Is the New Black) és Jack Black, utóbbi egyenesen Steve-et alakítja . Azma debütált és persze jól kivehető a játék jellegzetes blokkos megjelenése.A közreadott kedvcsináló egészen szürreálisra sikerült, Jason Momoa vadító frizurával látható, de feltűnik Jack Black is Minecraft -stílusú fákkal és állatokkal körülvéve. A történet szerint hőseink egy portálon keresztül jutnak el a titokzatos világba, ahol alkalmazkodniuk kell, hogy visszajussanak.

