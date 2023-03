Megkapta első nagyobb javítását a Company of Heroes 3

Company of Heroes 3 valós idejű stratégiai játék megkapta az első nagyszabású frissítését, az Operation Sapphire Jackal update-et, ami napi és heti kihívásokat kínál és amiket többjátékos és a kooperatív módban egyaránt teljesíthetünk.

A Relic első nagy frissítése jelentős számúis tartalmaz. Az Operation Sapphire Jackal mellett új játékbeli kozmetikai kiegészítők is érkeztek, így testreszabhatjuk seregeinket és egységeinket mind a többjátékos, mind az egyjátékos módban. A fejlesztők tájékoztatása szerint próbálták megtalálni az egyensúlyt a megszerezhető és a külön megvásárolható prémium tartalmak között.A fizetős tárgyakhoz War Bondokkal, játékbeli fizetőeszközzel lehet hozzájutni, vagy Merittel, amit kihívások teljesítésével lehet megszerezni. Az új kihívások véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra, olyanok szerepelnek közötte, hogy "Ölj meg 50 járművet páncéltörő ágyúval", vagy "Szerezz 50 veterán rangot a Wehrmacht gyalogsággal", próbára téve még a legtapasztaltabb Company of Heroes veteránokat is.

