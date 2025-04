Megkapta a sorozat első fizetős season pass-át az EA Sports FC 25

Az EA Sports FC 25 bevezette az első fizetős "battle pass-t", miután korábban a funkció ingyenes változatával kísérletezett, ennek ára 500 ezer játékbeli UT érme, vagy 1000 FC pontért (nagyjából 4.200 forint) lehet megvásárolni.

és cserélhető csomagokat, szezonpont-boostereket, Team of the Season-elemeket, evolúciós és retro kozmetikai elemekkel jutalmaz meg. A középpontjában pedig egy exkluzív, 96-os értékű legenda, Franck Ribery, a korábbi francia szélső áll.A közösségi médiában elég vegyesek a vélemények: egyes játékosok felhívták rá a figyelmet, hogy a bérletben található tárgyak kárpótolnak a költségekért és Ribery önmagában is megéri az érméket. Míg mások szerint az Ultimate Team már így is pénznyelő, anélkül, hogy egy újabb dolgot kellene megvenni.