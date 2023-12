Megkapta a hivatalos sztori trailert a Prince of Persia: The Lost Crown, demó is érkezik

A legújabb Prince of Persia-játék, a múltidézésre szolgáló The Lost Crown sem maradt ki a The Game Awards 2023-ról, ahol egy friss kedvcsinálót, egészen pontosan egy sztori trailert kapott az alkotás - ami már néhány órával ezelőtt kiszivárgott

A Ubisoft újdonságáról azonban így is kiderült még néhány extra infó, így például az is, hogy oldalnézetes akciózás lévén nemcsak egy kis retro hangulatot áraszt majd, hanem a történet szempontjából is ott lesz a szeren, a főszerepben egy Sargon nevű elit harcossal, aki azt a küldetést kapja, hogy felkutassa és visszavigye otthonába Ghassan herceget, akit az elátkozott városba vittek a banditák.Ha megtetszett volna a Prince of Persia: The Lost Crown , nagyszerű hír, hogy, sőt a végleges változat megjelenése sincs messze, az január 18-án érkezik PC-re, PS4-re, PS54-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is.

