Megkapjuk a Kárpátokat a Men of War 2 bétájában

A Fulqrum Publishing és a Best Way ma további részleteket közölt a közelgő Men of War 2 nyílt bétájában elérhető multiplayer tartalmakról, köztük vadonatúj módokat és eddig soha nem látott pályákat, amelyek május 11-től május 15-ig lesznek elérhető a Steamen keresztül.

Bőséges mennyiségű tartalomra számíthatunk a közelgő bétában és ezanyagnak. A Combined Arms PvP legfeljebb hat játékost támogat (3v3) és az egységek kiválasztása nem korlátozódik a speciális zászlóaljakra, hanem a kiválasztott nemzet összes egységéből testre szabhatjuk ezredünket.Szintén a bétában debütál a Line Defence, egy új PvE mód, amelyben három zónát kell megvédenünk az AI ellenfelekkel szemben. A nyílt béta két új pályát, a Repülőteret és a Kárpátokat is bevezeti, előbbi egy észak-afrikai terület, utóbbiban erdőkkel borított hegyoldalakkal és idilli falvakkal találkozhatunk. A fentieken kívül a korábbi többjátékos teszt összes tartalma elérhető lesz.