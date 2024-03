Megjöttek az első képek a TMNT: Mutants Unleashed játékból

Az Outright Games és a Paramount Game Studios most elénk tárta az első képeket a mozfilm ihlette játékból, ahol hőseinknek új ellenségekkel kell szembeszállniuk. A négy maszkos hős oldalán sajátíthatjuk el a harci stílusokat, miközben ismerős karakterekkel találkozhatunk felszín alatt és felett.Amit már tudunk, hogy azmód is rendelkezésünkre áll, amikor 2024 őszén megjelenik a főbb platformokra. A családbarát címben New York City öt városrészén át kalandozhatunk, ahogyan az a 2023-as filmben is látható volt.