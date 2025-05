Megjött PS5-re az Age of Empires II, amely egy új DLC-t is kapott

A 42 civilizáció, 229 küldetés és több mint két és fél évtizednyi bővítés között bőven van választék az Age of Empires II-ben és minden idők legjobb középkori RTS-e most egy új kiegészítővel bővült, amellett, hogy megérkezett a Sony konzoljára.

Az eredetileg 1999-ben megjelent Age of Empires 2 a 2019-es Definitive Editionnek köszönhetően ma is futtatható modern rendszereken és most egy új bővítményt kapott. Anévadó korszakára, a Kr. u. 220 és 280 közötti időszakra összpontosít.Öt új játszható civilizációt kaptunk (Shu, Wei, Wu, Jurchanok és a Khitanok) és mindegyikük saját egyedi egységekkel és képességekkel rendelkezik. Ez három új kampányt jelent, amelyek ráadásul valós történelmi eseményeket mutatnak be, két nehézségi fokozaton.A DLC az összes játszható platformon megvásárolható, az alapjáték 65%-os kedvezménnyel érhető el a Steamen, a stratégia pedig most debütált PS5-ön.