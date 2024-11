Megjött PC-re a magyar fejlesztésű Chicken Police: Into the HIVE!

Chicken Police: Into the HIVE! című point-and-cluck nyomozós játék már elérhető a Steamen, amelyben csatlakozhatunk Sonny Featherlandhez és Marty MacChickenhez egy izgalmas ügyet felderíteni.

A Chicken Police-sorozat új címében ismét felvehetjük a harcot a. Az izgalmas történethez több mint 12 órányi szinkronhang tartozik, többek között a Baldur's Gate 3, a The Witcher-sorozat, a Cyberpunk 2077 és sok más szereplő hangjaival.Összesen 35 helyszínen kereshetünk nyomokat, ráadásul új, technicolor módban is nekieshetünk a sztorinak. Egy rakás clawville-i lakossal találkozhatunk, néhányukat ki is kell hallgatnunk és nagyon kell figyelnünk, hogy mit mondanak, mert csak így jutunk az ügy végére.A magyar fejlesztésű játék PC-n debütált, de érkezik majd PS5-re, PS4-re, Switch-re és Xbox Series X|S-re is.

