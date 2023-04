Megjött konzolokra is a Warhammer: Vermintide 2 ingyenes DLC-je

A Fatshark bejelentette a játék ötödik évfordulója alkalmából a Tower of Treachery-t, a Trail of Treachery folytatását, amelyben különös események után nyomozhatunk egy szomszédos városban.

A Tower of Treachery minden Vermintide 2 tulajdonos számáraa játék előző tartalmi frissítését, a Treacherous Adventuret. Kiegészül két kalandos térképszettel és 13 új kihívást ad, hogy próbára tegyük képességeinket. A Fatshark most megjelent ingyenes DLC-je lezárja a Treacherous Adventure Sagat.Az új bővítményben szembe kell szállnunk Sofia Fuegonasussal, hogy megállítsuk rémuralmát, ő lehet a leghalálosabb ellenség, akivel hőseink eddig találkoztak. Ráadásul eljutni is kemény kihívás lesz hozzá, különösen azok számára, akik meg merik próbálni a hosszú utat a magasabb hegyeken. Sacha Karsenty, a Vermintide 2 producere szerint rengeteg munkát és szenvedélyt fektettek az új gonosztevő megalkotásába.

