Megjött a Street Fighter 6 első vendégbunyósa, Terry Bogard

Terry Bogard már elérhető a Street Fighter 6 -ban, a DLC-karakter Fighter Coins segítségével megvásárolható, vagy alternatívaként Year 2 Character Pass / Ultimate Pass tulajdonosként automatikusan hozzáférünk.

Terry a Street Fighter 6 második évének második karaktere, - M Bison után, - de nem az utolsó: később csatlakozik hozzá a szintén a Fatal Furyból ismert Mai Shiranui (2025 tél) és a Street Fighter veterán Elena (2025 tavasz).és korábban vendégszerepelt a Super Smash Bros Ultimateben, de a Street Fighter-sorozatban még sosem tűnt fel.Azonban a Fatal Fury és a Street Fighter karakterei már találkoztak a múltban, leginkább a Capcom vs. SNK verekedős játékok sorozatában. Terry a World Tourban, a Fighting Groundban és a Battle Hubban is elérhető, vele párhuzamosan két vadonatúj funkció is érkezett, a V-Rival és a Replay Review.