Megjött a Starfield gigafrissítése

Kijött a Starfield régóta várt frissítése, benne új funkciókkal és fejlesztésekkel: részletes felszíntérképekkel, új nehézségi beállításokkal, rugalmasabb hajó-testreszabási lehetőségekkel, új megjelenítési beállításokkal találkozhatunk.

A felszíntérképeket átalakították, ezáltal sokkal könnyebb a navigáció és a helyszínek megtalálása. Mostantól beállítható az árusok kreditmennyisége és szállítókapacitása, valamint a kelléktárból bárhol elérhetjük a hajó rakományát.Állítani lehet az élelem és a környezeti veszélyek hatásain, jöttek új harcbeállítások is, a Very Hard szint fölé pedig érkezett egy új, Extreme fokozat is. A májusi frissítés bővíti a hajók belső testreszabási lehetőségeit, így még egyedibbé tehetjük a hajónk elrendezését.Xbox Series X-en most már eldönthetjük, hogy a, 30, 40, 60 vagy korlátlan képkockasebességek közül választhatunk VRR-megjelenítőkön. A Bethesda játékainak újrajátszhatósága a Starfield re is vonatkozik, megkaptuk a New Game Plus funkciót is.

