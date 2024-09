Megjött a launch trailer is a Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-hez

A Warner Bros Games megosztotta a Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns kiegészítő launch trailerét, amely betekintést nyújt a DLC történetébe és amely folytatja a narratíva-központú sztorit a verekedős játékban.

A trailer az első Fatality mozdulatot is megmutatja a hamarosan érkező vendégharcostól, Ghostfacetől (Sikoly), aki a Khaos Reigns részeként érkezik, többek között a T-1000-es Terminátorral (Terminator 2) és Conan, a barbárral. Láthatjuk Cyrax, Sektor és Noob Saibot karakterét is, akik a kiegészítő megjelenésével kerülnek be a játékba, valamint négy karakterskinről rántották le a leplet.A trailer még több részletet mutat be az animalitásokról, a végső mozdulatokról, melyek segítségével a karakterek lélekállatukká alakulva semmisítik meg ellenfeleiket, valamint a Tower of Time visszatérő módról. Jó hír, hogy ezek atulajdonosainak, a Khaos Reigns megjelenésével egyidőben, vagyis szeptember 24-én.

Nézd nagyban ezt a videót!